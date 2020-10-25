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Украина

Порошенко обругал опрос Зеленского

14:06 25 октября 2020
порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал «опрос общественного мнения», устроенный параллельно с местными выборами. Порошенко голосовал в центральном доме офицеров ВСУ и был не рад обнаружить в центре Киева интервьюеров с пятью вопросами. Видео приводит «Украинская правда».

Опрос был охарактеризован как «хлам». «Если бы еще настроение не испортили этим хламом, этими пятью вопросами…», — объяснил Порошенко.

Позднее пятый президент и нынешний народный депутат объяснил, какие конкретно у него претензии к опросу, организованному Зеленским. Порошенко обратил внимание, что статус этого мероприятия непонятен, а название неоднократно менялось: «Сначала это называлось референдумом, затем — опросом, затем — социологией».

К форме проведения опроса также остались вопросы. «Это нарушение закона. Вижу, что эти негодяи получили указания и по 5−10 бюллетеней, которые сами и заполнили, бросают в свои коробки. Ничего, кроме вреда Украине, это не приносит», — считает Порошенко.

Напомним, опрос «Пять вопросов от президента» уже был раскритикован за выбранные формулировки. Тем не менее, суд не нашел причин запрещать интервьюерам опрашивать избирателей.

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