Появились первые данные по явке на выборах в Украине

На местных выборах, которые проходят 25 октября в Украине, активность избирателей невысокая. Как сообщают наблюдатели от гражданской сети «Опора», к 12.00 на участки пришли 13,5% избирателей, внесенных в списки.

Что касается нарушений на выборах, то за первые четыре часа голосования попыток незаконного вброса бюллетеней не зафиксировано. Наблюдатели отметили, что на некоторых участках (0,32% от проверенных) были попытки получить бюллетень без паспорта или проголосовать за постороннее лицо.

На 4,7% участков представители «Опоры» заметили попытки самих избирателей нарушить тайну голосования. На 0,81% участков выявлены случаи фотографирования бюллетеней.

Наблюдатели от «Опоры» присутствуют на 625 участках, равномерно распределенных по Украине и определенных по репрезентативной для страны выборке. Погрешность исследования составляет 3,04%.

Фото oporaua.org

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