Фейковый избирком с музыкой ввел людей в заблуждение на украинских выборах

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области обнаружили незаконный участковый избирком, на котором организовано голосование в сельский совет общины, отказывающейся входить в состав Поповской объединенной территориальной общины (ОТО). Как сообщила в соцсети председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, избирком действует под тем же номером, что и настоящая участковая комиссия, к тому же на входе работают так называемые «зазывалы» и играет громкая музыка.

При этом «легальный» избирательный участок размещен в глубине села, там явка совсем низкая.

Айвазовская отмечает, что поскольку «фейковый» участок для голосования находится в помещении частной формы собственности, для входа представителей полиции на вход в здание для осуществления следственных действий понадобилась санкция прокуратуры (на данный момент она уже получена и следственные действия проводятся).

По оценкам юристов «Опоры», незаконное организованное голосование нарушает сразу две статьи Уголовного кодекса — 353 («Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица — члена комиссий») и 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

В комментариях один из местных жителей объяснил причину правовой коллизии.

«Люди не хотят входить в Поповскую ОТО, когда уже будут уважать мнение селян! В Сосновке все свое, школа, больница», — написал Геннадий Тарасенко.

Другие пользователи отреагировали на случившееся по-разному: одни искренне возмутились, а другие просто посмеялись.

«С каждым разом все веселее», — оценил случившееся экс-директор Украинского центра оценивания качества образования Иван Ликарчук.

«Почти Сосновская народная республика», — отметил коллега Айвазовской по «ОПОРе» Алексей Кормилецкий.

Напомним, к 12:00 25 октября на участки пришли 13,5% избирателей, внесенных в списки.

Фото полиции Сумской области

227

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter