Разумков отказался участвовать в опросе Зеленского

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался участвовать в инициированном президентом Зеленским опросе 25 октября 2020 года.

По его словам, он не нашел волонтеров опроса у своего избирательного участка № 800 982 по улице Тургеневской в Киеве, а искать их на другом участке не стал.

«Мне есть чем заняться. Я еще поработаю сегодня», — цитирует главу ВР Укринформ.

При этом Разумков отказался озвучить, как бы он ответил на каждый из пяти вопросов от Зеленского.

«Как бы я ответил? Думаю, это же теоретически закрытый опрос, но будет практика — будем об этом разговаривать», — сказал он.

Напомним, в своем последнем интервью СМИ Разумков ушел от ответа на вопрос, будет ли он балотироваться в президенты Украины на будущих выборах.

Фото rada.gov.ua/

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