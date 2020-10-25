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Украина

Глава избиркома пришел пьяным на выборы в Хмельницкой области

20:03 25 октября 2020
Драгер

В Хмельницкой области зафиксировано необычное нарушение на местных выборах — на одном из избирательных участков глава избирательной комиссии пришел на рабочее место пьяным.

Заподозрив неладное, на место вызвали патрульных. Эксперты засвидетельствовали — в крови «подозреваемого» подтвердили 2,8 промилле алкоголя.

Как сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области, на виновного составили административный протокол, теперь ему грозит штраф в размере 3−5 необлагаемых минимумов доходов граждан (51−85 гривен).

Напомним, в селе Сосновка Конотопского района Сумской области даже обнаружили незаконный участковый избирком, на котором было организовано голосование в сельский совет общины, отказывающейся входить в состав объединенной территориальной общины (ОТО).

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