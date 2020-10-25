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Украина

Опубликованы результаты по опросу Зеленского

21:40 25 октября 2020
Опубликованы результаты по опросу Зеленского

Появились первые результаты экзит-полов, которые проводились среди участников опроса от президента Владимира Зеленского.

По данным социологической группы «Рейтинг», сокращение количества парламентариев до 300 поддержали 95% голосовавших (4% были против), пожизненное заключение за коррупционные действия поддержали 81% голосовавших (16% были против), легализацию канабиса в медицинских целях — 70% (24% с этим не согласились), право Украины на применение Будапештского меморандума — 78% (10% были против).

И, наконец, наименьшее количество участников опроса поддержали создание СЭЗ на Донбассе — 45% (33% с этим не согласились).

По данным же «Савик Шустер студии» и телеканала «Украина 24», 95% опрошенных поддержали сокращение количества парламентариев, 81% - идею ужесточения наказания за коррупцию, 78% - право Украины на применение Будапештского меморандума, 70% - легализацию канабиса в медицинских целях. А вот создание свободной экономической зоны нашло поддержку у 45% опрошенных.

Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков не принял участия в опросе президента Владимира Зеленского.

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