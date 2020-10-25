Зеленский поддел Путина и Лукашенко с выборами

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы, в отличие от своих соседей в России и Беларуси, имеют большую роскошь — свободные выборы. В то же время он признал, что избирательная система еще далеко не идеальна, ведь на результаты выборов влияют грязные деньги и нечестные медиаресурсы.

«Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы — это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна», — написал президент в своем Facebook.

При этом он дал совет молодым людям пересмотреть свои взгляды на на выборы, напомнив им, что все в этой жизни на самом деле зависит от того, как решишь ты, или как решит кто-то за тебя.

«Или — как решит кто-то за тебя. Вот почему выборы важны. Есть этому научиться. Сегодня. Завтра. Всегда. Личная ответственность за любой выбор — только так формируются зрелые и конкурентные общества», — указал глава государства.

Напомним, ранее Лукашенко прямо обвинил Зеленского в предательстве их дружбы.

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