28.31 / 28.43 33.28 / 33.54
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский поддел Путина и Лукашенко с выборами

22:15 25 октября 2020
Зеленский поддел Путина и Лукашенко с выборами

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы, в отличие от своих соседей в России и Беларуси, имеют большую роскошь — свободные выборы. В то же время он признал, что избирательная система еще далеко не идеальна, ведь на результаты выборов влияют грязные деньги и нечестные медиаресурсы.

«Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы — это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна», — написал президент в своем Facebook.

При этом он дал совет молодым людям пересмотреть свои взгляды на на выборы, напомнив им, что все в этой жизни на самом деле зависит от того, как решишь ты, или как решит кто-то за тебя.

«Или — как решит кто-то за тебя. Вот почему выборы важны. Есть этому научиться. Сегодня. Завтра. Всегда. Личная ответственность за любой выбор — только так формируются зрелые и конкурентные общества», — указал глава государства.

Напомним, ранее Лукашенко прямо обвинил Зеленского в предательстве их дружбы.

349

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лариса Гузеева

Танец пары на "Давай поженимся" шокировал даже Гузееву

Опубликованы результаты по опросу Зеленского

Опубликованы результаты по опросу Зеленского

Зеленский поддел Путина и Лукашенко с выборами

Зеленский поддел Путина и Лукашенко с выборами

Борис Филатов

В Одессе, Днепре и Львове назревают вторые туры согласно экзит-полам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер