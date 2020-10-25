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В Одессе, Днепре и Львове назревают вторые туры согласно экзит-полам

22:46 25 октября 2020
Борис Филатов

Экзит-полы показали, что в Одессе, Днепре и Львове выборы мэры состоятся в два тура, и во всех трех городах во второй тур выходят действующие градоначальники — Геннадий Труханов, Борис Филатов и Андрей Садовой.

Кроме того, партии двух первых кандидатов могут победить в выборах в городские советы, и лишь во Львове «Самопомич» несколько отстала от партии «Европейская солидарность».

Во второй тур выборов в Одессе, по данным «Савик Шустер студия» и телеканала «Украина 24», выходит также представитель «Оппозиционной платформы-За жизнь» Николай Скорик, а в Днепре — лидер партии «Громадська сила» Загид Краснов.

Во Львове, по данным социологического агентства Famа, во второй тур выходят действующий мэр Андрей Садовой и экс-глава Львовской областной администрации, народный депутат от «Европейской солидарности» Олег Синютка.

Напомним, в Харькове, судя по всему, действующий мэр Геннадий Кернес выиграл выборы с результатом 57,90%.

Фото glavnoe.dp.ua/

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