28.31 / 28.43 33.28 / 33.54
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского рассказали, когда местные выборы пройдут в Крыму и на Донбассе

23:20 25 октября 2020
Выборы 2020

Украина вернет конституционный порядок во временно оккупированные АР Крым и город Севастополь, а также во все неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, и обязательно проведет там демократические выборы.

Об этом говорится в заявлении Офиса главы государства.

«Мы обязательно вернем конституционный порядок во все ныне неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей, в АР Крым и город Севастополь. Демократия и возможность честным и законным способом выбирать себе власть является одним из величайших достижений человечества. На части нашей территории по состоянию на данный момент невозможно провести действительно демократические выборы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выборы пройдут там после полной деоккупации, восстановления безопасных условий для жизни и политической работы, и после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора.

Напомним, что в воскресенье, 25 октября, в Украине прошли выборы в местные органы власти. Голосование закончилось в 20:00 по местному времени. Согласно оценке Офиса президента, предвыборная кампания, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали самым высоким демократическим стандартам и действующему законодательству. Отмечается, что местные выборы проводились по новым правилам. Голосование прошло во всех регионах страны, кроме аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом впервые в голосовании смогли принять участие внутренне перемещенные лица — в том числе и крымчане.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах по информации от 97% ТИК составила 37%.

Фото: ru.krymr.com

12

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лариса Гузеева

Танец пары на "Давай поженимся" шокировал даже Гузееву

Зеленский поддел Путина и Лукашенко с выборами

Зеленский поддел Путина и Лукашенко с выборами

дантес

Дантес высмеял шоу «Холостячка»

Опубликованы результаты по опросу Зеленского

Опубликованы результаты по опросу Зеленского

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер