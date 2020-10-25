У Зеленского рассказали, когда местные выборы пройдут в Крыму и на Донбассе

Украина вернет конституционный порядок во временно оккупированные АР Крым и город Севастополь, а также во все неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, и обязательно проведет там демократические выборы.

Об этом говорится в заявлении Офиса главы государства.

«Мы обязательно вернем конституционный порядок во все ныне неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей, в АР Крым и город Севастополь. Демократия и возможность честным и законным способом выбирать себе власть является одним из величайших достижений человечества. На части нашей территории по состоянию на данный момент невозможно провести действительно демократические выборы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выборы пройдут там после полной деоккупации, восстановления безопасных условий для жизни и политической работы, и после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и сил государства-агрессора.

Напомним, что в воскресенье, 25 октября, в Украине прошли выборы в местные органы власти. Голосование закончилось в 20:00 по местному времени. Согласно оценке Офиса президента, предвыборная кампания, ход голосования и в целом процесс местных выборов соответствовали самым высоким демократическим стандартам и действующему законодательству. Отмечается, что местные выборы проводились по новым правилам. Голосование прошло во всех регионах страны, кроме аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом впервые в голосовании смогли принять участие внутренне перемещенные лица — в том числе и крымчане.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным Центральной избирательной комиссии, явка на местных выборах по информации от 97% ТИК составила 37%.

Фото: ru.krymr.com

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