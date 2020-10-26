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Украина

В ЦИК рассказали, когда назовут окончательные результаты выборов

0:29 26 октября 2020
Выборы 2020

Окончательные результаты местных выборов, проходивших в Украине в воскресенье, 25 октября, станут известны через три-пять дней.

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире одного из телеканалов.

«Надеемся, что в течение трех-пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытания результатов выборов, а отдельные территориальные общины ждет повторное голосование на выборах мэров городов», — сказал он.

При этом он отметил, что от того, насколько быстро ЦИК сможет подсчитать результаты выборов, зависят примерные сроки проведения вторых туров в ОТГ, в которых кандидат в мэры не набрал больше 50%.

В то же время, глава ЦИК Олег Диденко во время брифинга сообщил, что нарушения на выборах не носили массового системного характера и в дальнейшем не повлияют существенно на ход голосования.

Напомним, в Украине 25 октября прошли местные выборы на которых выбирали депутатов местных советов, сельских и городских голов. Явка избирателей на них, по последним данным, составила 36,98%. Там, где ни один из кандидатов на должность сельского или городского головы не набрал более 50% голосов, состоится второй тур.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Офисе президента заявили, что Украина вернет конституционный порядок во временно оккупированные АР Крым и город Севастополь, а также во все неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, и обязательно проведет там демократические выборы.

Фото: radiosvoboda.org

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