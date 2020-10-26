Послы G7 прокомментировали местные выборы в Украине

Послы стран «Большой семерки» (G7), обычно оперативно реагирующие на изменения ситуации в нашей стране, поздравили украинцев с проведением местных выборов.

Дипломаты назвали выборы 25 октября «демократией в действии», говорится в сообщении послов в Twittter.

Дипломаты подчеркнули, что граждане Украины имеют возможность принимать непосредственное участие в жизни своих городов.

«Послы стран G7 приветствуют украинцев с реализацией своего демократического права голоса сегодня на выборах. Это — демократия в действии: граждане, которые принимают непосредственное участие в жизни своих городов и регионов», — говорится в сообщении.

Также дипломаты выразили надежду, что 18 общин, которые не смогли в воскресенье проголосовать, смогут избрать своих представителей «как можно скорее».

Напомним, в Украине 25 октября прошли местные выборы, на которых выбирали депутатов местных советов, сельских и городских голов. Явка избирателей на них, по состоянию на 22:00 после обработки 98,65% информации от территориальных избирательных комиссий, составила 36,98%. Там, где ни один из кандидатов на должность сельского или городского головы не набрал более 50% голосов, состоится второй тур.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Центральной избирательной комиссии обещают назвать окончательные результаты местных выборов через три — пять дней.

Фото: pravda.com.ua

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