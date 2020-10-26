Местные выборы 2020: в четырех областных центрах побеждают действующие мэры

В результате местных выборов, которые прошли в Украине 25 октября, действующие градоночальники практически обеспечили себе победу в первом туре в ряде областных центров.

Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, которые проводились в них.

Так, в Ивано-Франковске Руслан Марцинкив от «Свободы» переизбран на должность городского головы — за него проголосовали 86,1% избирателей, принимавших участие в выборах, пишет «Курс». В то же время, его конкуренты получили такие результаты: Петр Шкутяк, «Европейская солидарность» — 6,9%; Наталья Сербин, Украинская галицкая партия — 3,9%, Александр Богачев, «Слуга народа» — 2,4%. Экзит-пол провел Социологический центр Олега Головенского совместно с агентством новостей «Фиртка».

В Хмельницком на местных выборах в первом туре голосования побеждает представитель политической партии ВО «Свобода», действующий мэр Александр Симчишин. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, который провело местное издание «ВСІМ». По его данным, Симчишин может получить 81,13% голосов избирателей. Далее идут Инна Ящук от «Слуги народа» (10,78%), Иван Гончар от «Силы и Чести» (3,19%), Богдан Лукашук от «Батькивщины» (2,94%) и Андрей Собко от партии «За конкретные дела» (1,96%).

Также в первом туре победу себе обеспечил действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко: за него проголосовали 85% черниговцев. За Юрия Тарасовца от «Слуги народа» проголосовали 3,5%, за Александра Соколова от «Нашего края» — 3,4%, другие кандидаты не преодолели 3% барьер. Такие результаты указаны в опросе ВОО «Лига избирателей», который проводился по заказу политической партии «Рідний дім», главой которой является сам Атрошенко.

В свою очередь, на местных выборах в Тернополе среди кандидатов в мэры лидирует действующий глава города Сергей Надал (около 73%). Основными соперниками Надала стали Иван Сороколет («Сила людей») — 7,23% и Виктор Овчарук («Европейская Солидарность») — 6,73%". Такие данные опубликованы по итогам экзитполов, которые заказало местное издание «20 минут».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что результаты экзит-пола, который проводили «Савик Шустер студия» и телеканал «Украина 24», предрекают победу нынешнему градоначальнику Харькова Геннадию Кернесу с результатом 57,90% голосов избирателей.

Фото: kiev.informator.ua

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