Карантин в Украине: в "красной" зоне уже 11 областных центров
С 26 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Напомним, решение было утверждено на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 23 октября.
Регионы «красной» зоны (полный список):
- Владимир-Волынский, Нововолынск, а также Луцкий район Волынской области;
- Славянский район Донецкой области;
- Бердичев, Коростень, а также 6 районов районы Житомирской области;
- Перечинский район Закарпатской области;
- Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;
- Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и 12 районов Луганской области;
- Сокальский район Львовской области;
- Николаев;
- Беляевка, Измаил, Теплодар и 7 районов районы Одесской области;
- Полтава;
- Ривне, Вараш, Дубно, Острог и 2 района Ривненской области;
- Сумы, Лебедин, Сумской район Сумской области;
- Тернополь, Бережаны, Кременец, Чертков и 7 районов Тернопольской области;
- Харьков, Люботин и 4 района Харьковской области;
- Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетишин, Славута, Шепетовка, Волочиск и 7 районов Хмельницкой области;
- Золотоноша, Канев, Смела и 2 района Черкасской области;
- Черновцы, Новоднестровск и 3 района Черновицкой области;
- Чернигов и Нежин.
В «оранжевую» зону входят Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Львов, Одесса, Черкассы, Херсон и Запорожье.
Кропивницкий перемещен в из «зеленой» в «желтую» зону, тогда как остальная территория Кировоградской области пока считается безопасной. Также «зеленый» статус пока имеет Херсонская область.
Напомним, с середины октября в т.н. «красных» карантинных зонах отменено ограничение на работу общественного транспорта.209
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