Карантин в Украине: в "красной" зоне уже 11 областных центров

С 26 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Напомним, решение было утверждено на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 23 октября.

Регионы «красной» зоны (полный список):

Владимир-Волынский, Нововолынск, а также Луцкий район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

Бердичев, Коростень, а также 6 районов районы Житомирской области;

Перечинский район Закарпатской области;

Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

и Тисменицкий район Ивано-Франковской области; города Борисполь, Васильков и Обухов , Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;

, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области; Лисичанск , Рубежное, Северодонецк и 12 районов Луганской области;

, Рубежное, Северодонецк и 12 районов Луганской области; Сокальский район Львовской области;

Николаев;

Беляевка, Измаил, Теплодар и 7 районов районы Одесской области;

Полтава;

Ривне, Вараш, Дубно, Острог и 2 района Ривненской области;

Вараш, Дубно, Острог и 2 района Ривненской области; Сумы, Лебедин, Сумской район Сумской области;

Лебедин, Сумской район Сумской области; Тернополь, Бережаны, Кременец, Чертков и 7 районов Тернопольской области;

Бережаны, Кременец, Чертков и 7 районов Тернопольской области; Харьков, Люботин и 4 района Харьковской области;

Люботин и 4 района Харьковской области; Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетишин, Славута, Шепетовка, Волочиск и 7 районов Хмельницкой области;

Каменец-Подольский, Нетишин, Славута, Шепетовка, Волочиск и 7 районов Хмельницкой области; Золотоноша, Канев, Смела и 2 района Черкасской области;

Черновцы, Новоднестровск и 3 района Черновицкой области;

Новоднестровск и 3 района Черновицкой области; Чернигов и Нежин.

В «оранжевую» зону входят Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Львов, Одесса, Черкассы, Херсон и Запорожье.

Кропивницкий перемещен в из «зеленой» в «желтую» зону, тогда как остальная территория Кировоградской области пока считается безопасной. Также «зеленый» статус пока имеет Херсонская область.

Напомним, с середины октября в т.н. «красных» карантинных зонах отменено ограничение на работу общественного транспорта.

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