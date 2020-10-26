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Карантин в Украине: в "красной" зоне уже 11 областных центров

7:52 26 октября 2020
Карантин в Украине: в «красной» зоне уже 11 областных центров

С 26 октября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование. Напомним, решение было утверждено на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 23 октября.

Регионы «красной» зоны (полный список):

  • Владимир-Волынский, Нововолынск, а также Луцкий район Волынской области;
  • Славянский район Донецкой области;
  • Бердичев, Коростень, а также 6 районов районы Житомирской области;
  • Перечинский район Закарпатской области;
  • Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
  • города Борисполь, Васильков и Обухов, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области;
  • Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и 12 районов Луганской области;
  • Сокальский район Львовской области;
  • Николаев;
  • Беляевка, Измаил, Теплодар и 7 районов районы Одесской области;
  • Полтава;
  • Ривне, Вараш, Дубно, Острог и 2 района Ривненской области;
  • Сумы, Лебедин, Сумской район Сумской области;
  • Тернополь, Бережаны, Кременец, Чертков и 7 районов Тернопольской области;
  • Харьков, Люботин и 4 района Харьковской области;
  • Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетишин, Славута, Шепетовка, Волочиск и 7 районов Хмельницкой области;
  • Золотоноша, Канев, Смела и 2 района Черкасской области;
  • Черновцы, Новоднестровск и 3 района Черновицкой области;
  • Чернигов и Нежин.

В «оранжевую» зону входят Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Львов, Одесса, Черкассы, Херсон и Запорожье.

Кропивницкий перемещен в из «зеленой» в «желтую» зону, тогда как остальная территория Кировоградской области пока считается безопасной. Также «зеленый» статус пока имеет Херсонская область.

Напомним, с середины октября в т.н. «красных» карантинных зонах отменено ограничение на работу общественного транспорта.

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