Сын Кернеса объяснил отсутствие мэра на публике

Один из сыновей мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский прокомментировал предварительные итоги выборов в городе и отсутствие на публике своего отца.

В «сториз» своего Instagram он сравнил выборы с… собачьей гонкой, на которую организаторы решили выставить и гепарда (Instagram-ник Геннадия Кернеса — gepard59).

Однако, когда ворота открылись и прозвучал сигнал к началу гонки, гепард не сдвинулся с места.

«Люди стали спрашивать организатора, в чем дело. На что он ответил, что иногда доказывать, что ты лучший — это просто оскорбление», — написал Гайсинский.

Напомним, супруга Кернеса Оксана Гайсинская также отреагировала на предвыборную гонку в Харькове.

Фото Instagram Геннадия Кернеса

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