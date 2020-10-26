Крушение Ан-26 под Харьковом: в командовании ВВС намекнули на причину

Одной из причин крушения АН-26 под Харьковом могла стать крайняя изношенность авиационной техники. Об этом в интервью РБК-Украина заявил Командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов.

Он констатировал, что за годы независимости Украины летчики не получили на вооружение ни одного нового самолета и вынуждены защищать воздушные границы на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года.

Таким образом, отмечает командующий Воздушных сил, уже лет через 10 может получиться так, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи, тогда как на создание прототипа собственного военного самолета многим странам понадобилось до 10 лет и не менее 10 млрд долларов.

«Конечно, Воздушные Силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах. Но будем реалистами, так как, например, Польша, хотя уже долгое время является стратегическим союзником США и полноценным членом НАТО, только сейчас смогла начать разговор о получении этих самолетов», — отметил генерал-полковник.

Напомним, 25 сентября ночью под Чугуевом в авиакатастрофе погибли 26 курсантов и офицеров Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Согласно первым выводам следствия, причиной падения самолета стал отказ датчика двигателя. Позже в правительственной комиссии уточнили: в самолете наблюдались технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор.

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