Стал известен результат Кличко с 99% участков на выборах

В Киеве территориальная избирательная комиссия получила информацию с 99% участков для голосования. Как сообщает Интерфакс-Украина, действующий мэр Виталий Кличко, который перед выборами получил позитивный тест на коронавирус, набирает 50,8%.

Результат ближайших соперников мэра — представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Попова составляет 9,5%, кандидата от партии «Голос» Сергея Притулы — 7,9%.

Напомним, проведенные на выходе из избирательных участков экзит-полы давали Кличко 46−48%%.

Фото bigkyiv.com.ua

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