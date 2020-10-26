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Украина

ЦИК сообщила окончательную цифру по явке на выборах

10:53 26 октября 2020
Урна для голосования

В местных выборах, которые состоялись в Украине в минувшее воскресенье, 25 октября, приняли участие 36,88 процента избирателей.

Такие данные озвучили в Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100 процентов информации, предоставленной изо всех областей страны.

«Данные поступили из территориальных избирательных комиссий. 10.556.621 избиратель 25 октября получил бюллетени и проголосовал», — сообщают в ЦВК и публикуют данные о количестве проголосовавших по областям.

Активнее всего голосовали в Тернопольской области, где на участки пришли 44,68 процента избирателей. Меньше всего избирателей — 31,67 процента — было на участках в Донецкой области.

Ранее в ЦИК сообщали, что в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены в течение трех-пяти дней. В отдельных ОТГ не исключено повторное голосование на выборах мэров городов.

Изображение Reimund Bertrams с сайта Pixaba.

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