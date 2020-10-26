Стал известен результат Ляшко после обработки 29,14% протоколов на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные итоги голосования на довыборах в Верховную Раду в избирательном округе № 208 (Черниговская область). Судя по данным обработки 29,14% протоколов избирательных комиссий, выдвиженец партии «Слуга народа» Анатолий Гунько набрал 34,21% голосов избирателей, тогда как лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 32,38%.

На третьем месте — вдова бывшего народного депутата Анатолия Давиденко Людмила — 25,78%.

Скрин с сайта ЦИК

Отметим, что Ляшко поздравил себя с победой на выборах народного депутата в 208 округе еще минувшей ночью. «Я вернулся», — написал он в своем Facebook.

Внеочередные выборы в округе были объявлены в связи с гибелью народного депутата Валерия Давиденко — в мае 2020 года его нашли в офисе с огнестрельным ранением головы.

403

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter