Зеленского обязали решить судьбу судьи Вовка и ОАСК

Петиция на сайте президента Украины о необходимости ликвидации Окружного админсуда Киева, глава и судьи которого оказались фигурантами уголовного производства о попытке захвата власти в стране, набрала более 25 тысяч подписей.

Согласно закону, Владимир Зеленский обязан отреагировать на эту петицию.

Ее автор предлагал обязать президента безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева из-за «полной потерей авторитета ОАСК».

«В частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 и в июле 2020 записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившей в суде коррупции и практики неправосудности решений», — говорится в тексте петиции.

Ранее сообщалось, что летом этого года прокуроры САП сообщили о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, пяти судьям ОАСК и председателю Государственной судебной администрации Украины.

Однако в начале осени Высший совет правосудия (ВСП) отказался отстранять от руководства Окружным административным судом Киева Павла Вовка,

Фото с сайта президента Украины.

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