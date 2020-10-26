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Украина

«Опора» вынесла вердикт выборам

11:44 26 октября 2020
Ольга Айвазовская

Гражданская сеть ОПОРА подвела итоги голосования на местных выборах 25 октября 2020 года. По словам главы организации Ольги Айвазовской, выборы можно считать конкурентными, которые состоялись «преимущественно» в законный способ.

«В целом гражданская сеть ОПОРА отмечает, что эти выборы были очень конкурентными и произошли преимущественно в соответствии с законодательством Украины», — сказала она во время пресс-конференции «Нарушение дня голосования на местных выборах 25 октября та результаты наблюдения».

Напомним, в Сумской области наблюдатели организации обнаружили даже фейковый избирательный участок, для прекращения деятельности которого пришлось вызывать полицию.

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