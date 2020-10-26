Сидевший за убийство Лозинский выиграл выборы

Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, осужденный за убийство, победил на выборах головы Подвысоцкой объединенной территориальной общины на Кировоградщине.

«Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области», — проинформировали ВВС News Украина в местной избирательной комиссии.

С каким результатом Лозинский победил, не сообщается.

Напомним, конкурентами экс-нардепа, переквалифицировавшегося в аграрии, на выборах были пять человек.

Фото korrespondent.net/

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