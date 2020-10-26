Боевой зонт и чемодан-щит заметили у охраны Зеленского

У охранников Владимира Зеленского, который 25 октября проголосовал на избирательном участке на Оболони в Киеве, заметили новые «продвинутые» спецсредства. Как сообщает Страна, главу государства сопровождали 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом.

Бронечемодан

Боевой зонт

По словам опрошенных журналистами специалистов, чемоданчик при необходимости раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке, а боевой зонт используют как палку, чтобы отсечь нападающего.

«Или раскрывают, когда в охраняемого объекта чем-то бросают», — объяснил собеседник.

Кроме того, на месте голосования заметили более двух десяткой бойцов Государственной службы охраны, хотя обычно их меньше. Они прибыли на место заранее, чтобы проверить каждую урну, куст и даже днища припаркованных машин.

Напомним, в августе охранники президента Зеленского сломали ребро активистке, которая пыталась прорваться к нему в Днепре.

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