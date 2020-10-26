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Украина

Хомчак похвастался странным достижением с квартирой

13:48 26 октября 2020
Руслан Хомчак

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, которого волонтер и фронтмен «Антител» Тарас Тополя обвинил в получении трех служебных квартир, заявил, что вернул государству жилье даже в большей площади, чем получил. Об этом он заявил на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

«В моих декларациях указано, что полученные от государства жилые квадратные метры (83,1 м.кв.) по предыдущим местам службы возвращено Министерству обороны в полной мере, даже в большей площадью (97 м.кв.). Я не уверен, что кто-то так делал до меня…» — утверждает Хомчак

Он также отметил, что назначил служебную проверку по факту передачи обнародованных служебных документов, содержащих его персональные данные.

«Является откровенной неправдой якобы мое указание военному комиссариату „о призыве отдельного гражданина“, о чем я узнал, как и вся украинская общественность, из социальных сетей», — заявил Хомчак.

Фото: Facebook Генштаба ВСУ

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