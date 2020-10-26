ЦИК объяснила, где результаты местных выборов

В Центральной избирательной комиссии, ранее объявившей, что в местных выборах 25 октября приняли участие 36,88 процента избирателей, разъяснили, почему ЦИК не публикует данные о результатах голосования.

«Этой информации нет у Центральной избирательной комиссии. Почему? Местные выборы проводят соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно ТИК устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК», — отметили в Центризбиркоме и добавили, что как только данные будут получены, их сразу опубликуют на сайте ЦИК и в социальных сетях.

В Центризбиркоме также напомнили, что ЦИК занимается организацией и проведением президентских и парламентских выборов — тогда вся актуальная информация поступает через систему «Выборы».

Ранее в гражданской сети ОПОРА подвели итоги голосования на местных выборах — руководитель организации Ольга Айвазовская заявила, что выборы можно считать конкурентными и состоявшимися «преимущественно» законно.

Фото с сайта Центральной избирательной комиссии.

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