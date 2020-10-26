"Пусть Зеленский спустится на землю": в сети показали огромную очередь на сдачу протоколов в Харькове

Слово «диджитализация» стало очень популярным в Украине. Его часто повторяет президент Зеленский, который обещал сделать из Украины «країну в смартфоні», народные депутаты от монобольшинства.

Часть всевозможных государственных сервисов уже перевели в цифровой формат с помощью мобильного приложения «Дія», но то, что касается выборов и голосования, все осталось по-старому.

Бывший нардеп Борислав Береза в своем Telegram-канале показал огромные очереди в Харькове, где участковые избирательные комиссии пытаются отчитаться о проведении выборов и сдать бюллетени и протоколы с мокрыми печатями.

Береза пишет, что с утра уже четырех женщин забрали скорые — они потеряли сознание в душной толпе.

Судя по видео, в закрытом помещении многие люди находятся без масок, потому что несколько часов подряд в маске выстоять просто невозможно.

«Вот такая диджитализация в реальности», -отмечает Береза.

Под роликом комментаторы подтверждают, что похожая ситуация и в других украинских городах, особенно большие очереди в областных центрах.

Напомним, в Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Чернигове и Тернополе второго тура выборов может и не быть. По данным экзит-поллов, в этих городах действующие градоначальники практически обеспечили себе победу в первом туре.

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