В «Слуге народа» рассказали, какой из «вопросов Зеленского» Рада рассмотрит первым

Нардепы фракции «Слуга народа» собираются имплементировать в законодательство результаты всеукраинского опроса, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, и хотят начать с сокращения количества парламентариев. Как передает Укринформ, об этом заявил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Постепенно мы обязательно так или иначе дадим ход всем тем вопросам, которые люди поддержали. Начнем с сокращения количества народных депутатов. Я думаю, что этот вопрос даже, возможно, на горизонте этой сессии Верховной Рады, которая продлится до февраля. Посмотрим, какая у нас будет ситуация с эпидемией», — сказал Корниенко.

Корниенко заявил, что сокращение количества депутатов до 300 уже признан Конституционным судом соответствующим основному закону государства. Он отметил, что по остальным вопросам предстоит еще много работы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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