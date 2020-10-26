"Я бы поспорил": Резников раскритиковал вопрос Зеленского о СЭЗ на Донбассе

Второй вопрос в перечне президента Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе был сформулирован некорректно. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

Чиновник напомнил, что авторы вопроса не учли то, что к попыткам власти создать в стране свободные экономические зоны негативно относятся как международные партнеры Украины, так и сами украинцы.



«Поэтому, если бы иначе был бы сформулирован вопрос, например „территории приоритетного развития“, о которых я говорю, возможно, была бы немного другая статистика», — отметил вице-премьер.



«Свободные экономические зоны» имеют негативную коннотацию в украинском обществе и экспортной среде начиная с 1990-х годов", — добавил Резников.



Напомним, по результатам опроса за создание свободной экономической зоны на Донбассе высказались 46,7 процентов респондентов, не поддержали такую инициативу 46,48 процентов.



Как сообщали «ФАКТЫ», в «Слуге народа» собираются имплементировать в законодательство результаты всеукраинского опроса, который был инициирован президентом Зеленским, и хотят начать с сокращения количества парламентариев.



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