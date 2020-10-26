28.26 / 28.45 33.23 / 33.62
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Я бы поспорил": Резников раскритиковал вопрос Зеленского о СЭЗ на Донбассе

20:55 26 октября 2020
Резников

Второй вопрос в перечне президента Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе был сформулирован некорректно. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

Чиновник напомнил, что авторы вопроса не учли то, что к попыткам власти создать в стране свободные экономические зоны негативно относятся как международные партнеры Украины, так и сами украинцы.

«Поэтому, если бы иначе был бы сформулирован вопрос, например „территории приоритетного развития“, о которых я говорю, возможно, была бы немного другая статистика», — отметил вице-премьер.

«Свободные экономические зоны» имеют негативную коннотацию в украинском обществе и экспортной среде начиная с 1990-х годов", — добавил Резников.

Напомним, по результатам опроса за создание свободной экономической зоны на Донбассе высказались 46,7 процентов респондентов, не поддержали такую инициативу 46,48 процентов.

Как сообщали «ФАКТЫ», в «Слуге народа» собираются имплементировать в законодательство результаты всеукраинского опроса, который был инициирован президентом Зеленским, и хотят начать с сокращения количества парламентариев.

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лариса Гузеева

Танец пары на "Давай поженимся" шокировал даже Гузееву

Геннадий Кернес

Сын Кернеса объяснил отсутствие мэра на публике

Сергей Глушко

Объявилась новая любовница Тарзана

На месте крушения

Крушение Ан-26 под Харьковом: в командовании ВВС намекнули на причину

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер