Десятки госпитализированных с избирательных участков: в Минздраве рассказали, как прошли местные выборы

Во время голосования 25 октября «скорые» около 250 раз вызывали на избирательные участки, где избиратели и члены комиссий нуждались в помощи медиков.



С участков в больницы забрали 50 человек, один из них умер. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.



«Зарегистрировано 250 вызовов „скорой“ на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда скорой», — сообщил Ляшко.



По его словам, в целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанных в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. При этом не всегда на избирательных участках соблюдалась социальная дистанция, а у членов избиркомов не было защитных щитков.



Вместе с тем, Ляшко считает, что после местных выборов не должно быть всплеска коронавирусной болезни.



Как сообщали «ФАКТЫ», после выборов люди часами стоят в длинных очередях, чтобы сдать бюллетени и протоколы в теризбиркомы. Из-за духоты и усталости некоторые теряют сознание.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»











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