США помогут Украине вернуть временно оккупированный Крым: глава посольства сделала важное заявление

Соединенные Штаты Америки готовы к сотрудничеству над созданием Крымской платформы, целью которой является обсуждение путей восстановления территориальной целостности Украины.

Об этом заявила в понедельник, 26 октября, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с первым заместителем министра Эмине Джапаровой, сообщили в Министерстве иностранных дел.

«Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной и подчеркнула, что позиция США, закрепленная в декларации по Крыму, которая была обнародована государственным секретарем Майком Помпео, остается твердой и неизменной — Крым является частью Украины и США никогда не признают попытки России его аннексировать», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Джапарова выразила благодарность США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и непоколебимую позицию в отношении агрессии России на Донбассе и незаконной оккупации Крыма.

В этой связи она подробно проинформировала собеседницу о видение украинской стороны основных элементов и субстантивного наполнения Крымской платформы, главной целью которой должна стать консолидация политики непризнания международным сообществом оккупации Крыма.

Также Джапарова выразила благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны США в рамках международных организаций, а также отметила важность принятия обновленных и существенно усиленных резолюций «Проблема милитаризация Автономной Республики Крым и г. Севастополя, Украины, а также частей черного и Азовского морей» и «ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», которые в ближайшее время будут вынесены Украиной на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, что в конце июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил о финализации концепции международной платформы «Крым — это Украина» и о том, что сначала предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.

24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина будет предлагать Германии присоединиться к будущей международной платформе по деоккупации Крыма. 23 сентября Зеленский во время общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма. 6 октября президент сообщил, что Европейский Союз готов присоединиться к этой платформе. Также официальный Киев ожидает присоединения к платформе по деоккупации Крыма Турции, Малайзии, Словакии, Великобритании и других стран. В то же время в Кремле не раз указывали на то, что вопрос Крыма закрыт и Россия не намерена включать его в международные переговоры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Офисе президента заявили, что Украина вернет конституционный порядок во временно оккупированные АР Крым и город Севастополь, а также во все неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей, и обязательно проведет там демократические выборы.

Фото: ru.krymr.com

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