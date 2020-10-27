Потеряли миллионы: в налоговой объяснили, почему не хватает денег на выплаты пенсий

Пенсионный фонд Украины испытывает нехватку средств на выплаты пенсий в связи с тем, что казна страны регулярно недосчитывается колоссальных средств из-за того, что почти 15% экономически активного населения страны не платят налоги.

Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Налоговая служба Украины достаточно длительное время не видит на налоговой карте 5,6 млн граждан экономически активного населения», — сказал он.

При этом чиновник уточнил, что в прошлом году 19,7 млн граждан, или 45%, получили различные доходы на 2 трлн гривен. Из них доходы в виде зарплаты — 11,6 млн граждан на 1,153 трлн грн, причем 2,1 млн — это пенсионеры. То есть реально зарплату получали только 9,5 млн людей допенсионного возраста.

В целом, если не учитывать территории ООС, по данным Любченко, Госреестр физлиц содержит информацию 37,6 млн. человек.

«Официально в 2019 году 13,4 млн экономически активных граждан, или 30% всего населения, не получают доходов. В том числе студенты, инвалиды, домохозяйки и так далее», — посетовал чиновник.

Также он обратил внимание, что по закону Пенсионному фонду должно хватать ЕСВ. Теперь же получается, что ставку ЕСВ нужно поднимать до 34%, что даже сами налоговики считают утопией.

«Значит, нужно увеличить число плательщиков», — заключил глава ведомства.

Существует и третий путь выхода из ситуации — очередное повышение пенсионного возраста, о чем чиновник не сообщил.

По данным Пенсионного фонда, размер среднемесячной зарплаты, с которой взимается Единый социальный взнос, в прошлом году составил 9,2 тыс гривен, а ЕСВ, соответственно — 2,025 тыс. гривен. Средний размер пенсии в прошлом году ведомство зафиксировало на уровне почти в 3,1 тыс. гривен.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что по прогнозам Кабмина уже через 15 лет страна не сможет выплачивать пенсии украинцам, в связи с тем, что с каждым годом количество работоспособного населения уменьшается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, в случае прекращения поддержки из Госбюджета Пенсионный фонд Украины сможет выплачивать пенсию в размере не выше 1 850 грн.

Фото: grad-ua.livejournal.com

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