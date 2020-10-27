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Украина

Невестка Кернеса похвасталась еще одной «семейной» победой на выборах

9:11 27 октября 2020
Данила и Юлия Приваловы

Прошедшие в воскресенье, 25 октября, местные выборы оказались удачными не только для мэра Харькова Геннадия Кернеса, победившего в первом туре, но и для тестя одного из его сыновей.

Жена сына Кернеса Данилы Привалова Юлия сообщила в Instagram, что ее отец Василий Козак, глава Сокирянского райсовета Черновицкой области, тоже одержал победу на выборах в первом туре.

Местное издание «Час», опубликовавшее предварительные результаты голосования первого тура местных выборов в Черновицкой области, также сообщило, что выборы председателя Сокирянской ОТГ выигрывает действующий глава райсовета, представитель «Аграрной партии» Василий Козак.

Напомним, по данным экзит-поллов, победу в первом туре обеспечили себе, кроме мэра Харькова, городские головы Хмельницкого, Ивано-Франковска, Чернигова и Тернополя. Второго тура голосования также может не быть в Киеве, где, по данным СМИ, выигрывает Виталий Кличко.

Фото Instagram/yuliak89

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Невестка Кернеса похвасталась еще одной «семейной» победой на выборах

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