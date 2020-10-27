Стало известно о вспышке коронавируса в офисе Зеленского
В Офисе президента Украины вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Украинская правда» в своем Telegram-канале.
«Похоже, что в Офисе президента вспышка коронавируса. Сразу у нескольких заместителей Ермака подозревают Covid-19», — пишут журналисты.
Ранее об инфицировании сообщали народные депутаты и чиновники правительства Шмыгаля.
Перед местными выборами выздоровевший глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что из-за COVID-19 16 дней провел в Александровской больнице, в том числе в палате интенсивной терапии.
По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, в парламенте коронавирусом болеют или уже переболели более 60 народных депутатов.
Напомним, в начале лета коронавирсную инфекцию перенесла супруга президента Елена Зеленская и его сын Кирилл.
Сейчас болеет киевский городской голова Виталий Кличко.
На утро 27 октября в Украине подтверждено более 355 тысяч случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки заразились 6 677 человек.409
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