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Украина

Жена Кернеса высказалась о позитивных и негативных мыслях

13:43 27 октября 2020
Кернес с женой

Супруга выигравшего выборы мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская в Instagram опубликовала высказывание о позитиве.

В своей Stories Гайсинская, не обращаясь к кому-то конкретно, написала: «Мысли позитивно! Если не получается — не мысли».

Вероятно, эти слова предназначались ее мужу, который до сих пор восстанавливает здоровье в немецкой клинике «Шарите».

Напомним, ранее Гайсинская поддержала Кернеса перед голосованием 25 октября.

А сын мэра Харькова Родион Гайсинский, комментируя предварительные итоги выборов в городе, сравнил их с собачьей гонкой, в которой вместе с псами участвует гепард. Напомним, Instagram-ник Геннадия Кернеса — gepard59.

Фото Instagram/oksanag2406

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