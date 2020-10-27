Выяснилось, кто заболел коронавирусом в офисе Зеленского

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что она, ее муж и дети заболели коронавирусом. При этом сообщалось, что заболели сразу несколько замов главы ОП. О своей болезни Юлия Ковалив написала в Facebook.

«Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной», — написала Юлия Ковалив.

Она добавила, что все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции под наблюдением врача. Медиков также проинформировали обо всех контактах членов семьи Юлии Ковалив, произошедших на последней неделе.

Коронавирус диагностировали также у заместители главы Офиса президента Андрея Смирнова, как сообщает LIGA.net. У главы ОП Андрея Ермака результаты тестов отрицательные.

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