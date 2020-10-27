Кто есть кто: "глава" Нагорного Карабаха провел встречу с боевиками "самообороны Крыма"

В Нагорном Карабахе «глава» непризнанной республики Араик Арутюнян, о серьезном ранении которого ранее заявляли в Азербайджане, встречался с «командиром самообороны Крыма» Самвелом Мартояном.

Об этом в социальных сетях сообщает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, уточняющий, что сейчас Мартоян — незаконный «депутатом республики Крым» от партии «Единая Россия».

«Во время российского военного вторжения в Крым Мартоян был командиром 4-й роты „самообороны Крыма“. Участвовал в захвате аэропорта Симферополя», — пишет Рефат Чубаров и добавляет, что Мартояна «обоснованно подозревают в убийстве крымскотатарского активиста Решата Аметова, которого насильно похитили на центральной площади Симферополя 3 марта 2014 года».

«В эти дни Самвел Мартоян во главе „добровольцев“, состоящих из таких же отморозков как и он сам, прибыл на территорию Нагорного Карабаха с предложением своих услуг убийцы», — добавляет лидер Меджлиса.

Напомним, что в 2017 году Решату Аметову было присвоено звание Героя Украины (посмертно). Крымскотатарский активист пропал и был найден со следами насильственной смерти в марте 2014 года.

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Фрагмент фото со странички Александра Коваленко в соцсетях.

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