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Украина

ВОЗ признала карантин в школах неэффективным методом борьбы с коронавирусом

16:59 27 октября 2020
школа

Всемирная организация здравоохранения склоняется к тому, что закрытие школ — неэффективная мера в борьбе с коронавирусом. Выводы консультативной группы озвучил Ханс Клюге, директор европейского бюро ВОЗ.

«Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому школам следует оставаться открытыми», — считает Клюге. Также отмечается, что заболеть рискуют не дети-школьники как таковые, а дети, живущие в неблагоприятных условиях.

По данным ВОЗ, по состоянию на сентябрь 2020 года на детей до 18 лет приходилось всего 8,5% зарегистрированных случаев COVID-19. Мировая статистика свидетельствует, что у детей чаще наблюдается легкая форма заболевания, тем не менее были и летальные случаи. Как и в случае со взрослыми пациентами, критическим фактором становятся уже имеющиеся хронические заболевания.

Напомним, в Украине школы были закрыты на карантин в марте 2020 года и до конца учебного года традиционные занятия в классах так и не возобновились. В связи с растущей заболеваемостью СOVID-19 обсуждалась идея о возвращении к дистанционному школьному обучению.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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