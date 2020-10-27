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Украина

Одесский суд на грани остановки: нет денег на почтовые расходы

17:39 27 октября 2020
суд

Пятый апелляционный административный суд в Одессе не может продолжать свою деятельность. Здесь полностью прекратили не только отправление повесток, исполнительных листов и любой корреспонденции участникам процессов, но и материалов судебных дел в местные и Верховный суд.

Пятый апелляционный административный суд в Одессе

«С 26 октября полностью прекращена отправка из-за задолженности перед Укрпочтой и недостатка финансирования данной статьи расходов. К сожалению, нашего желания решить эту проблему оказалось недостаточно», — сообщили в суде.

Фактически это означает полный коллапс судопроизводства.

Комментарии в данном случае, как говорится, излишни. Тем не менее одесситы в сети обмениваются соображениями касательно данной проблемы: «Просто не верится, что у не самой бедной организации не было денег на почтовые отправления. Тем более сейчас, в самый разгар выборов-перевыборов. Что-то здесь не так…»

Напомним, в Одессе выборы мэра, согласно предварительным подсчетам, пройдут в два тура.


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