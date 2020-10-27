«Минздрав ДНР» объяснил, почему в аптеках оккупированного Донбасса нет лекарств, и закупать их не собирается

На оккупированной части Донецкой области главари «ДНР» ответственность за нехватку многих лекарств переложили на частные аптеки. Об этом сообщает подконтрольная боевикам «Горловская мозаика».

В так называемом «минздраве ДНР» дали неожиданный ответ на жалобы людей по поводу отсутствия медикаментов и высоких цен в аптеках. Во всем обвинили частные аптеки.

Утверждается, что в полномочия «минздрава» «не входит осуществление закупок товара, выбор поставщиков и иные вопросы, связанные с освоением денежных средств частных предпринимателей, осуществляющих оптовую и розничную торговлю лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения».

При этом плачевная ситуация сложилась не только в частных аптеках.

«Согласно информации от поставщиков вышеуказанной категории товаров, существуют объективные причины перебоев в своевременных поставках в связи с повышенным спросом на лекарственные препараты на территории Российской Федерации, где аналогичная ситуация с повышением уровня инфицирования COVID-19 и пневмониями среди населения на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом», — говорится в заявлении «минздраве ДНР».

Напоминаем, что на оккупированном Донбассе трудно приобрести даже парацетамол.

Фото: pixabay.com

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