Дистанционки не будет: в КГГА заявили, что киевские школьники вернутся за парты после каникул

Киевские школы возобновят занятия в обычном режиме уже в четверг, 29 октября. Повсеместного перехода на дистанционное образование после осенних каникул не будет. Об этом сообщила глава департамента образования Киевской горгосадминистрации Елена Фиданян в эфире «Наш».

По словам представительницы киевской власти, переход на онлайн-учебу коснется только семи школ. «Пока статистика для нас утешительная. Мы предполагаем, что в дистанционном формате будут работать только семь школ. Учителей, имеющих подтверждение заболевания COVID-19, у нас 1,5% от общего количества», — заявила Фиданян.

В КГГА говорят, что Киеву удалось сохранить обучение в классах для большинства учеников. По итогам первой четверти, только 7,5% учеников начальных классов учились в смешанном формате (в классах и дистанционно). Что касается средних и старших классов, то частично перейти на смешанный формат пришлось лишь каждой четвертой школе.

Напомним, ранее в ВОЗ признали, что повсеместное закрытие школ мало помогает в борьбе с COVID-19 и является неэффективной мерой.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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