Конституционный суд признал незаконными отдельные положения антикоррупционной реформы
Во вторник, 27 октября, Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член наблюдательного совета «Укрзализниці», бывший журналист Сергей Лещенко.
«Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и За майбутнє и отменил антикоррупционную реформу. На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАЗК», — написал Лещенко.
По его словам, против выступили всего четверо судей.
«Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче», — утверждает Лещенко.
КСУ признал конституционным обязательства декларировать имущество, но отменил электронное декларирование, полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, а также незаконное обогащение и конфискацию активов, приобретенных коррупционным путем, недостоверное декларирование.
Сеть взорвалась возмущенными комментариями, так в Facebook Андрий Смолий написал:
Подписчики прокомментировали:
А Mason Lemberg написал:
Подписчиками оставлены такие комментарии:
КСУ рассматривал конституционное представление 48 нардепов.181
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