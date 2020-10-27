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Украина

Конституционный суд признал незаконными отдельные положения антикоррупционной реформы

20:13 27 октября 2020
КСУ

Во вторник, 27 октября, Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член наблюдательного совета «Укрзализниці», бывший журналист Сергей Лещенко.

«Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и За майбутнє и отменил антикоррупционную реформу. На закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену статьи 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАЗК», — написал Лещенко.

По его словам, против выступили всего четверо судей.

«Проект был роздан утром и проголосован. Такого не было даже при Януковиче», — утверждает Лещенко.

КСУ признал конституционным обязательства декларировать имущество, но отменил электронное декларирование, полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, а также незаконное обогащение и конфискацию активов, приобретенных коррупционным путем, недостоверное декларирование.

Сеть взорвалась возмущенными комментариями, так в Facebook Андрий Смолий написал:

Подписчики прокомментировали:

А Mason Lemberg написал:

Подписчиками оставлены такие комментарии:

КСУ рассматривал конституционное представление 48 нардепов.

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