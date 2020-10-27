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Украина

Грозит грандиозный скандал: у Зеленского прокомментировали решение КС по статье о незаконном обогащении

21:31 27 октября 2020
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Народный депутат от «Слуги народа», представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря резко раскритиковала последнее решение КСУ. Суд частично отменил антикоррупционную реформу, и депутат предупреждает о катастрофических последствиях.

«Украина рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал. Решение было принято с вопиющими процессуальными нарушениями… и сомнительно по содержанию», — констатировала парламентарий.

Представитель президента Зеленского в КСУ Федор Вениславский согласен, что решение КСУ может стать губительным для евроинтеграции Украины. «Нельзя исключать негативных последствий», — заявил он в комментарии РБК-Украина.

Полный текст судебного вердикта еще не обнародован, но, по данным Вениславского, решением КСУ отменена уголовная ответственность за недостоверные данные в декларациях. Также отменено право Нацагентства по противодействию коррупции вести мониторинг расходов и доходов судей.

В соцсетях соглашаются, что решение судей — это позор, треш и беспредел, а прогнозы насчет последствий самые мрачные.

Фото ccu.gov.ua

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