28.28 / 28.47 33.24 / 33.62
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мэр Львова ушел на самоизоляцию: у жены и тещи Садового подтвердили коронавирус

22:51 27 октября 2020
садовой

Семья мэра Львова Андрея Садового заразилась коронавирусом. Сам городской голова проверился и получил негативный ПЦР-тест. А вот у супруги Садового Екатерины и его тещи Марии Михайловны тест подтвердил коронавирусную инфекцию. Об этом мэр рассказал в соцсетях.

Садовой уточнил, что у него болезненных симптомов нет, тем не менее городской голова уходит на самоизоляцию. «Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу», — пообещал он.

Напомним, Садовой перед вторым туром выборов мэра Львова планировал провести дебаты со своим соперником Олегом Синюткой. Учитывая, что Садовому придется находиться на самоизоляции, дебаты скорее всего придется отменить.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

Сын Кернеса объяснил отсутствие мэра на публике

рынок

Скандал на рынке "7-й километр": торговцы заблокировали спецназ СБУ, предпринята попытка самосожжения

алиса и софия конкины

Отец в розыске, удочерить некому: родные не знают, что делать с осиротевшей внучкой Конкина

школа

Дистанционки не будет: в КГГА заявили, что киевские школьники вернутся за парты после каникул

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер