Мэр Львова ушел на самоизоляцию: у жены и тещи Садового подтвердили коронавирус

Семья мэра Львова Андрея Садового заразилась коронавирусом. Сам городской голова проверился и получил негативный ПЦР-тест. А вот у супруги Садового Екатерины и его тещи Марии Михайловны тест подтвердил коронавирусную инфекцию. Об этом мэр рассказал в соцсетях.

Садовой уточнил, что у него болезненных симптомов нет, тем не менее городской голова уходит на самоизоляцию. «Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу», — пообещал он.

Напомним, Садовой перед вторым туром выборов мэра Львова планировал провести дебаты со своим соперником Олегом Синюткой. Учитывая, что Садовому придется находиться на самоизоляции, дебаты скорее всего придется отменить.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter