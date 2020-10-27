СМИ узнали имя нового главы Гостаможни
Бывший генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин может возглавить украинскую таможню вместо временно исполняющего обязанности главы ведомства Евгения Ентиса, назначенного на данный пост 22 октября.
Об этом написала в своем Telegram шеф-редактор интернет-издания «Левый берег» Соня Кошкина.
«Конкурс на главу таможни закончен. Выиграл Павел Рябикин. Документы поехали на Кабмин», — указала журналист.
По информации издания «Антикор», кандидатуру Павла Рябикина на должность главы таможни Офису Президента предложил Сеяр Куршутов, человек из окружения экс-нардепа Александра Грановского. Также за Рябикина якобы ходатайствовал экс-глава государственной таможенной службы Анатолий Макаренко.
Информационный ресурс утверждает, что на прошлой неделе Офис Президента поддержал кандидатуру Павла Рябикина на должность главы украинской таможни, а 21 октября Павел Рябикин успешно прошел собеседование у министра финансов Сергея Марченко.
Известно, что Павлу Рябикину 55 лет, он уроженец Киева. Является украинским топ-менеджером, юристом, политиком и дипломатом. Учился в КНУ имени Тараса Шевченко на факультете международных отношений и международного права. Работал заместителем министра транспорта и связи Украины. Кроме этого, Рябикин был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании. Также занимал должность заместителя главы КГГА.
С 23 марта 2017 года он являлся генеральным директором международного аэропорта «Борисполь». В этом же году Рябкин занял второе место в рейтинге лучших менеджеров Украины.
Был народным депутатом Украины трех созывов: дважды беспартийным, один раз — от УДАРа. Вероятнее всего, что по результатам местных выборов 2020 сможет стать депутатом Киевсовета. Так как баллотировался от партии Кличко, которая лидирует, согласно экзитполам.
Напомним, что в апреле правительство уволило с поста главы Гостаможни Максима Нефьодова, после чего ведомство возглавляли Игорь Муратов, Андрей Павловский и Евгений Ентис.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Павел Рябикин во время учебы был знаком с Андреем Ермаком, а также стал одним из создателей кооператива «Юрвнешсервис», который за несколько лет перерос в «зубра» украинского юридического рынка, фирму «Василь Кисиль и партнеры».
Фото: 112.ua120
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