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Украина

У Зеленского рассказали, когда Кремль согласится на пересмотр Минских соглашений

0:34 28 октября 2020
Резников Алексей

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, напомнивший дату, до которой президент Владимир Зеленский собирался закончить войну на востоке страны, считает, что Кремль примет решение уйти с Донбасса только тогда, когда поймет, что ведущие государства мира полностью поддерживают Киев.

Такое мнение он выразил в интервью на телеканале «Украина 24».

Пока же в Москве «продолжают лелеять надежду», что западные страны могут отвернуться от нашей страны, считает Резников. Такую позицию РФ он считает глубоко ошибочной.

«Они будут готовы к переписи хоть всех 100% пунктов Минских договоренностей, если будут понимать, что ситуация изменилась и позиция и Германии, и Франции, Соединенных Штатов, Великобритании на стороне Украины является для них настолько очевидной, что им просто не выгодна эта война», — отметил Резников.

Министр уверен, что сейчас Кремль «продолжает лелеять надежду», что он обвинит Украину якобы в нарушении Минских соглашений, и якобы из-за того европейские страны, «которые не хотели воевать, а хотели бы торговать», могут начать двигаться в сторону консенсуса и рассмотреть снятие санкций.

«Возможно, после выборов в Соединенных Штатах что-то изменится в отношении Украины и к России, и больше будет симпатии в пользу Российской Федерации. Но я думаю, что здесь они глубоко ошибаются, потому что есть такая философия deep state, глубинного государства, Соединенных Штатов. Я убежден, что ничего плохого не произойдет», — добавил Резников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению Алексея Резникова, в отличие от Донбасса, говорить о конкретном плане возвращения Украине Крыма пока преждевременно, так как упоминания этого нет даже в Минских соглашениях. В то же время он полагает, что возвращение сегодня к истории с Крымом и включение его в политическую повестку дня — это уже движение с места.

Фото: liga.net

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