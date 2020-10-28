Великобритания поддержала концепцию платформы по освобождению Крыма: что об этом известно

Вслед за Соединенными Штатами о своей поддержке концепции создания платформы по деоккупации Крыма заявила Великобритания.

Об этом заявила посол Соединенного Королевства Мелинда Симмонс во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

«Мелинда Симмонc выразила поддержку концепции Крымской платформы и готовность к дальнейшим консультациям по этому вопросу, добавив, что Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины», — сообщили в МИД Украины.

Во время встречи стороны также обсудили важность повышения внимания международного сообщества в крымском вопросе, а также видение украинской стороны «относительно создания и работы Крымской платформы в условиях ухудшения ситуации с правами в Крыму и милитаризации Россией Азово-Черноморского региона».

Ранее посол Словении Томаж Менцин сообщил, что поддерживает инициативу Украины по созданию Крымской платформы.

Напомним, что в конце июля премьер-министр Денис Шмигаль заявил о финализации концепции международной платформы «Крым — это Украина» и о том, что сначала предполагается консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный.

24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина будет предлагать Германии присоединиться к будущей международной платформе по деоккупации Крыма. 23 сентября Зеленский во время общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма. 6 октября президент сообщил, что Европейский Союз готов присоединиться к этой платформе. Также официальный Киев ожидает присоединения к платформе по деоккупации Крыма Турции, Малайзии, Словакии, Великобритании и других стран. В то же время в Кремле не раз указывали на то, что вопрос Крыма закрыт и Россия не намерена включать его в международные переговоры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с целью оправдания временной оккупации Крыма, в России пытаются придумать различного рода фейки и страшилки о том, что размещение войск на полуострове — вынужденный шаг в связи с готовящейся атакой военных Украины и НАТО.

Фото: espreso.tv

6

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter