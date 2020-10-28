"Шкурные" интересы: в НАПК догадались о причине отмены судом статьи о недостоверном декларировании

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило, что Конституционный суд вынес решение по антикоррупционным нормам о конфликте интересов судей в собственных интересах.

Об этом говорится в заявлении НАПК.

В агентстве уверены, что таким образом судьи КСУ рассматривали конституционность статьи 366−1 Уголовного кодекса, признаки нарушения которой в их декларациях обнаружило Нацагентство.

«Сегодня судьи голосовали за признание этой статьи неконституционной. Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях», — говорится в заявлении НАПК.

В Нацагентстве уточнили, что в декларации Головатого за 2019 год выявлены нарушения на 3,6 млн гривен. А у Завгородней нарушения есть в декларациях за 2018 и 2019 годы — на 615 и 754 тысячи гривен соответственно.

В ходе проверки декларации судьи КСУ Владимира Мойсика НАПК выявило признаки использования заведомо поддельного документа, что является нарушением ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса.

В отношении судей Мойсика и Игоря Слиденко НАПК составляло админпротоколы за неподачу сообщений о существенном изменении в имущественном положении.

«Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которой зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников», — констатировали в НАПК.

Напомним, накануне КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. После этого представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что решения Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что народный депутат от «Слуги народа», представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря резко раскритиковала последнее решение КСУ. Суд частично отменил антикоррупционную реформу, и депутат предупреждает о катастрофических последствиях.

Фото: glavcom.ua

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