У Муждабаева от коронавируса умер отец

У известного журналиста Айдера Муждабаева в ночь на среду, 28 октября, умер отец — Иззет Муждабаев подхватил коронавирусную инфекцию и скончался в больнице.

«После того, как ровно 5 лет назад умерла моя мама, он жил в Тамбове, в городе, где я родился и вырос, фактически с ее могилой, жил воспоминаниями о ней. Однажды, после смерти мамы, он приезжал в Киев, больше мы никогда не виделись. Мы редко с ним говорили, у папы были проблемы со слухом, в основном переписывались через Ватсапп. Он писал мне часто, присылал фотографии, в основном с маминой могилы, он там постоянно бывал, ухаживал за ней, и писал мне воспоминания о маме, об их молодости и жизни, о моем с моей любимой сестрой детстве. Он маму и нас, и внуков, внучек очень сильно любил.

Папа перестал дышать в больнице, куда не мог зайти к нему никто, и это ощущение бессилия и одиночества отца перед смертью — самое страшное для меня, оно никогда меня не оставит", — пишет журналист на своей страничке в соцсетях.

По словам Айдера Муждабаева, его отец был физически сильным, не имел вредных привычек, но, тем не менее, коронавирус убил его.

«Последнее мое сообщение по Ватсаппу с воспоминаниями об одном эпизоде из моего детства, отправленное два дня назад, он так и не прочел. Он был в искусственной коме на ИВЛ. Я до конца надеялся на силу его организма и на нереальное чудо. Его не произошло», — пишет журналист и благодарит людей за поддержку, в том числе и медиков, которые до конца боролись за жизнь его отца.

Ранее коронавирусная инфекция стала летальной главного педиатра Львова Богдана Остальского.

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Фото со странички Айдера Муждабаева в соцсетях.



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