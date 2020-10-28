Умер мэр Борисполя
В больнице умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.
«Наши источники сообщают, что от коронавируса в переяславской больнице умер городской голова Борисполя Анатолий Федорчук. Информацию о его смерти подтвердили в Переяславской центральной районной больнице», — говорится в сообщении, размещенном на страничке «Мой Борисполь» в социальных сетях.
Эту же информацию подтвердил и народный депутат Украины Александр Качный, сообщивший, что бориспольский городской голова умер после долгой борьбы с недугом.
Ранее о смерти отца, заболевшего коронавирусной инфекцией и попавшего в больницу, сообщал известный журналист Айдер Муждабаев.
Фото — скриншот видео телеканала ТРС Борисполь.664
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