28.30 / 28.49 33.18 / 33.57
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Учеников в Киеве вернут в школы с 29 октября

13:49 28 октября 2020
Школа

В Киеве с четверга, 29 октября, возобновляется обучение в школах после каникул.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко. Впрочем, по его информации, на карантине останутся восемь школ, а также 587 классов в 186-ти учебных заведениях, где педагоги и учащиеся болеют коронавирусной инфекцией.

«После выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию. А 95 процентов учебных заведений (420 школ) по заявкам директоров уже подключены к отоплению», — сообщил столичный городской голова и добавил, что власти отслеживают ситуацию, оперативно принимая решения по карантину в отдельных школах или переводе классов на дистанционное обучение.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения склоняется к тому, что закрытие школ — неэффективная мера в борьбе с коронавирусом. По словам директора европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, заболеть рискуют не дети-школьники как таковые, а те, кто живет в «неблагоприятных условиях».

Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay.

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Анатолий Федорчук

Умер мэр Борисполя

марченко

Оксана Марченко созналась в скверной черте характера

Наташа Королева

Преобразившаяся Наташа Королева обругала критиков ее внешности

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер