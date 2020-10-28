Учеников в Киеве вернут в школы с 29 октября

В Киеве с четверга, 29 октября, возобновляется обучение в школах после каникул.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко. Впрочем, по его информации, на карантине останутся восемь школ, а также 587 классов в 186-ти учебных заведениях, где педагоги и учащиеся болеют коронавирусной инфекцией.

«После выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию. А 95 процентов учебных заведений (420 школ) по заявкам директоров уже подключены к отоплению», — сообщил столичный городской голова и добавил, что власти отслеживают ситуацию, оперативно принимая решения по карантину в отдельных школах или переводе классов на дистанционное обучение.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения склоняется к тому, что закрытие школ — неэффективная мера в борьбе с коронавирусом. По словам директора европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, заболеть рискуют не дети-школьники как таковые, а те, кто живет в «неблагоприятных условиях».

Изображение Alexas_Fotos с сайта Pixabay.

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