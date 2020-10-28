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Украина

Николай Мартыненко проиграл суд в Швейцарии – его приговорили к тюрьме

14:31 28 октября 2020
мартыненко

Адвокатам бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко не удалось оспорить в апелляции приговор швейцарского суда. Вердикт оставлен в силе: Мартыненко предстоят 28 месяцев лишения свободы (12 месяцев обязательного заключения и 16 — условного). Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, экс-депутату предстоит выплатить Швейцарии 4,2 миллиона долларов.

Мартыненко был признан виновным еще в июне 2020 года. В Швейцарии подтвердили причастность бывшего украинского депутата к отмыванию средств путем скупки недвижимости и других ценных активов.

Тем временем в Украине продолжается судебное рассмотрение дела против Мартыненко: экс-депутата обвиняют в завладении средствами НАЭК «Энергоатом».

Фото wikipedia.org

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